في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد، أطلقت عدة إدارات تعليمية بمناطق مختلفة، حملات إعلامية، تسهدف "نشر ثقافة الاستعداد لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي الجديد".

وأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، الحملة الإعلامية للاستعداد للعام الدراسي الجديد، التي تستهدف الكادر التعليمي والإداري والطلبة وأولياء الأمور والمجتمع كافة، لضمان بداية العام الدراسي 1445هـ من أول يوم، بشكل متكامل من خلال تعزيز الانضباط.

حملات إعلامية استعداداً للعام الدراسي الجديد

وتهدف الحملة الإعلامية إلى نشر ثقافة الاستعداد لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي الجديد وبث روح الحماس والدافعية في نفوس الطلبة وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، وتعزيز التصورات الإيجابية عن برامج ومشاريع الوزارة، ومبادراتها التطويرية لتسهيل تطبيقها ودعمها في تحقيق مستهدفاتها، وتغطية انطلاقة العام الدراسي إعلامياً، ورصد أبرز التجهيزات والمنجزات والبرامج لهذا العام.

في سياق متصل، أعطى مدير تعليم منطقة الرياض نايف الزارع، شارة البدء للحملة الإعلامية لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ، مشيداً بالجهود المبذولة في إنتاج وتصميم المواد الإعلامية الخاصة بالحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد.

#تدشين|

دشنّ المدير العام لـ #تعليم_الرياض الحملة الإعلامية لبداية العام الدراسي 1445هـ والتي تهدف لنشر ثقافة الاستعداد لانطلاقة جادة ومميزة للعام الدراسي الجديد. #العالم_ينتظرك#العودة_للدراسة pic.twitter.com/PftZWnkngW — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) August 8, 2023

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وشدد "الزارع" على أهمية دور الإعلام في التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع، وخاصةً للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، فيما قال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، إن الإدارة أنتجت ما يزيد على 50 مادة إعلامية تتعلق ببدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم العام.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إدارة تعليم جدة، أمس الإثنين، تنفيذ أعمال النظافة لمباني مكاتب التعليم و المباني المدرسية بجميع مراحلها، والعمل على تهيئتها استعداداً لعودة الكادر الإشرافي والتعليمي والإداري إليها الأحد القادم .

فيما أعلنت إدارة تعليم القصيم جاهزية مدرسة البصر للطفولة المبكرة، بما يحقق متطلبات بداية العام الدراسي الجديد 1445ﮪ.