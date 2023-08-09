قبل مواجهة الشرطة.. ماذا يفعل النصر أمام الفرق العراقية؟

يأمل فريق النصر في تخطي عقبة نظيره الشرطة العراقي من أجل بلوغ المباراة النهائية للبطولة العربية 2023 المقامة في السعودية.

ويلتقي النصر أمام الشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن أولى مباراتي المربع الذهبي.

تاريخ مواجهات النصر أمام الفرق العراقية

وقبل مواجهة الشرطة، يتسلح النصر بسجل رائع أمام الفرق العراقية، حيث لم يسبق أن تعرض للهزيمة خلال 3 مباريات سابقة في سجلات التاريخ.

اقرأ أيضا.. مدرب النصر: الشرطة مرشح للتتويج بالبطولة العربية

والمفارقة أن جميع مواجهات النصر ضد الفرق العراقية كانت أمام فريق الزوراء، وحقق انتصاراين مقابل تعادل وحيد.

وبدأت لقاءات النصر أمام الفرق العراقية عام 1997 ضمن بطولة الأندية الآسيوية، والتي تعادل فيها سلبيا مع الزوراء.

وقبل 4 سنوات، عاد النصر ليلعب أمام الزوراء مرتين خلال دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، وفاز الأصفر ذهابا وإيابا.

وفاز النصر على الزوراء في المباراة الأولى بنتيجة 4-1، قبل أن يكرر فوزه خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليحصد 6 نقاط على حساب منافسه العراقي.

وبالتالي يكون النصر قد أحرز 6 أهداف في شباك الفرق العراقية، فيما استقبلت شباكه هدفين فقط.

يذكر أن النصر تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الرجاء المغربي 2-1، فيما تأهل وصل الشرطة إلى المربع الذهبي إثر فوزه على السد القطري بنتيجة 4-2 في دور الثمانية.