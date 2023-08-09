غرفة القصيم تعقد ورشة عمل للتعريف بكيفية تصميم الخطط التسويقية

نفّذ مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية بالقصيم، أمس، ورشة عمل بعنوان "كيف تصمم الخطة التسويقية"، وذلك بمقر الغرفة بمدينة بريدة.
وتناولت الورشة أساسيات التسويق وأركانه، والإستراتيجيات والخطط التسويقية الناجحة، وكيفية بناء النماذج والتطبيقات العملية التي تسهم في نجاح المشروع، وتحقيق مستهدفاته الربحية والتسويقية.
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كما ناقشت ورسة العمل، "اللاءات العشر" المعتمَدة في علم الترويج والدعاية، التي يدعو فيها المختصين إلى ضرورة العمل بها وخوضها وتجريبها؛ لنجاح الخطة التسويقية للمشروع المراد تنفيذه، وتحقيق الأهداف.
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