غرفة القصيم تعقد ورشة عمل للتعريف بكيفية تصميم الخطط التسويقية

كما ناقشت ورسة العمل، "اللاءات العشر" المعتمَدة في علم الترويج والدعاية، التي يدعو فيها المختصين إلى ضرورة العمل بها وخوضها وتجريبها؛ لنجاح الخطة التسويقية للمشروع المراد تنفيذه، وتحقيق الأهداف.