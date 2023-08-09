غرق قارب هجرة غير شرعي يحمل 45 شخصاً قبالة سواحل إيطاليا

أعلنت وسائل إعلام محلية، أنّ نحو 41 مهاجرًا لقوا حتفهم بعد غرق قارب هجرة غير شرعي، قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ووفقا لما نشرته بي بي سي، فإنّ مجموعة من أربعة أشخاص نجوا من الكارثة، ونقل رجال الإنقاذ عن هؤلاء الرجال الـ4، بأنّهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس وغرق في طريقه إلى إيطاليا.

ووصل الناجون الأربعة، وهم في الأصل من ساحل العاج وغينيا، إلى لامبيدوزا اليوم الأربعاء.

ولقي أكثر من 1800 شخص حتفهم حتى الآن هذا العام، في المعبر من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

بريطانيا تضع 5 دول أفريقية محتملة لأن تكون موقعًا للاجئين

وحسبما أعلنت بي بي سي، فإنّ الناجين الأربعة وهم ثلاثة رجال وامرأة ، أخبروا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب يقل 45 شخصًا، من بينهم ثلاثة أطفال.



وقالوا إن القارب، الذي يبلغ طوله حوالي 7 أمتار (20 قدمًا)، غادر صفاقس يوم الخميس الأسبوع الماضي، لكنه غرق في غضون ساعات بعد أن ضربته موجة كبيرة. وكان 15 شخصًا فقط ممن كانوا على القارب يرتدون سترات النجاة. وأضافوا أن سفينة شحن أنقذتهم ثم نقلتهم إلى سفينة خفر سواحل إيطالية.



وأبلغ خفر السواحل الإيطالي عن حطام سفينتين في المنطقة يوم الأحد، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه السفينة واحدة من تلك السفن.



تقول السلطات التونسية إن صفاقس، وهي مدينة ساحلية تبعد حوالي 80 ميلاً (130 كم) عن لامبيدوزا، هي بوابة شهيرة للمهاجرين الباحثين عن الأمان وحياة أفضل في أوروبا.