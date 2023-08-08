المجلس العسكري في النيجر يعتذر عن استقبال وفد إيكواس

أبلغ المجلس العسكري في النيجر، عبر رسالة وجهتها وزارة الخارجية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، عدم استطاعته استقبال وفد المجموعة بمدينة نيامي في الوقت الحالي لأسباب أمنية، بحسب وكالة فرانس برس.

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وفي رسالتها، أكدت وزارة الخارجية في النيجر، أن السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة.

وكان وفد دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قد وصل مساء الخميس الماضي إلى نيامي؛ سعيا لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر، غير أنه غادر بعد بضع ساعات، بدون أن يلتقي أيا من قائد المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب عبد الرحمن تياني، أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.

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