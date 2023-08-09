“الدفاع المدني” تحذر من اشتعال زيت الطهي

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى الحذر واتخاذ إجراءات السلامة في حال اشتعال زيت الطهي.

أشارت، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة عدم لمس الوعاء المشتعل وعدم استخدام المياه لمحاولة إطفاء الزيت المشتعل، وإغلاق مصدر الغاز.

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أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية تغطية الوعاء المشتعل بغطاء معدني لحجب الهواء أو قطعة قماش مبللة.

ودعت إلى الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة، في حال استمرار اشتعال النيران.