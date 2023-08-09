رسميًا.. الأهلي يعلن تعاقده مع فرانك كيسيه قادمًا من برشلونة

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسيه، بعقد يمتد لغاية صيف 2026، قادمًا من برشلونة الإسباني.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، فيديو ترحيبي باللاعب، مرفق معه تعليق: "مسيرة حافلـة مع الكبار، وللقصة بقية هنـا".

مسيرة حافلـة مع الكبار، وللقصة بقية هنـا 🫡💚#WelcomeKessié pic.twitter.com/bDlezig1mM — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 9, 2023

ولعب الدولي الإيفواري البالغ من العمر 26 عامًا لأندية أتالانتا وميلان الإيطاليين، وبرشلونة الإسباني.

وخاض كيسيه 43 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي في مختلف البطولات أحرز خلالها 3 أهداف.

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ويعد كيسيه خامس صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث أعلن في وقت سابق تعاقدع مع الحارس إدوارد ميندي والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والفرنسي آلان سان ماكسيمان.