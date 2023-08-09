الاتحاد السعودي يقرر فتح عدد تسجيل اللاعبين غير السعوديين خلال فترات التسجيل

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا، الأربعاء، أعلن من خلاله فتح عدد تسجيل اللاعبين غير السعوديين خلال فترات التسجيل، دون تحديد حد أعلى.

وقال الاتحاد السعودي في بيان عبر موقعه الرسمي: "قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تكون قائمة أندية دوري روشن السعودي للمحترفين (أثناء فترات التسجيل) مفتوحة للاعبين غير السعوديين ودون تحديد حد أعلى، وذلك من خلال أنظمة التسجيل المعتمدة داخل الاتحاد السعودي فقط".

مجلس إدارة الاتحاد السعودي يقرر السماح لأندية @spl بتسجيل اللاعبين غير السعوديين في أنظمته بعدد مفتوح (أثناء فترات التسجيل) على أن تحدد الأندية الـ8 لاعبين في نظام الرابطة خلال المهلة التي حددتها الرابطة وتنتهي بتاريخ 15 سبتمبر. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) August 9, 2023

وأضاف البيان: "على أن يتم تحديد اللاعبين المحترفين غير السعوديين بالحد المسموح به (8 لاعبين) عبر النظام الإلكتروني الخاص برابطة دوري المحترفين السعودي SPLIS، وذلك خلال المهلة التي تحددها الرابطة وتنتهي بتاريخ 15 سبتمبر المقبل".

وتابع البيان: "يهدف القرار إلى إتاحة فرصة أفضل للأندية واللاعبين خلال فترة الانتقالات، وتعزيزًا للدور الذي تقوم به رابطة دوري روشن للمحترفين المتمثل في اختصاصها بتنظيم وإدارة المسابقة من خلال اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الاتحاد".

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واختتم البيان: "ولما يحققه نظامها الإلكتروني (SPLIS) من ضوابط لقوائم الأندية، التي يتم فيها تسجيل أسماء اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين وفقًا للحد الأعلى المحدد سلفًا من قبل الاتحاد.