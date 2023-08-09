الأرصاد: رياح شديدة على الرايس وبدر وينبع يوم غد

نبّه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين من رياح شديدة يوم غد، على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كلم/ ساعة، على محافظتي بدر وينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

يستمر الطقس حار على أجزاء من منطقة الشرقية

وكانت المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس الأربعاء، أن يستمر الطقس حار على أجزاء من منطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة في المملكة

وتوقع المركز أن تسجل درجة الحرارا العظمى في مكة المكرمة 45 درجة، كما تسجل المدينة المنورة 45، وفي الرياض تكون الدرجة العظمى 44 درجة.

وتسجل كلاً من الأحساء والدمام أعلى درجة حرارة في المملكة حيث تكون العظمى بهما 47 درجة، فيما توقع أن تسجل السودة أقل درجة حرارة في السعودية حيث تكون العظمى بها 23 درجة.

حركة الرياح وارتفاع الموج

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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