إنقاذ حياة 6 من مرضى القصور النهائي بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالحصول على موافقة ذوي متوفيين دماغيًا، في كل من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في مدينة الجوف, ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض, للتبرع بأعضائهم لصالح مرضى القصور العضوي النهائي.

حيث جرى تشخيص حالة 3 متوفيين وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية، وجرى خلالها إنقاذ حياة ثلاثة مواطنين، وثلاثة مواطنات.

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وأفاد المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، إجراء عملية زراعة قلب لمواطن يبلغ من العمر 43 عاماً عانى لسنوات من مرض القصور القلبي الحاد، وإجراء ثلاثة عمليات زراعة كبد لمواطنين يبلغان من العمر 18 و 58 عاماً, ومواطنة تبلغ من العمر 14 عاماً عانوا من مرض القصور الكبدي الحاد, كما جرى إنهاء معاناة مواطنتين تبلغان من العمر 39 و 46 عاماً مع مرض القصور الكلوي الحاد وجلسات الغسيل الدموي بإجراء زراعتي كلى لهما.

وأوضح القوفي، أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى, مبينا أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، معربًا عن امتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى.

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