تعاون بين “البحر الأحمر الدولية” و”سالكو” لتطوير منتجع “روزوود”

وقعت شركة البحر الأحمر الدولية عقداً مع شركة "سالكو السعودية للمقاولات" لتصميم أعمال التنسيق الإنشائية "الهارد سكيب" وأعمال التنسيق النباتية "السوفت سكيب" في منتجع "روزوود، أمالا"، في منطقة "تربل باي" بوجهة "أمالا".

وقال فهد البلوي، المدير التنفيذي لإدارة البناء في "أمالا"، إن الشركة تسعد بالتعاون مع شركة "سالكو" للعمل على تصميم عناصر التنسيق الإنشائية والنباتية في منطقة "تربل باي".

وأضاف أن "خبرة الشركة العريقة وشغفها بتطوير المناظر الطبيعية وتفانيها الراسخ بتحقيق أعلى مستويات الجودة المطلوبة يتوافق تماماً مع رؤيتنا الاستثنائية لهذه الوجهة فائقة الفخامة".

ومُنح هذا العقد لشركة "سالكو" بصفتها شركة متخصصة في الأعمال الخارجية وتطوير المواقع والبنية التحتية والمرافق والأعمال المدنية والمناظر الطبيعية وأعمال الري، بالإضافة إلى قدرتها على التطوير العقاري للأماكن المفتوحة والخارجية المميزة.