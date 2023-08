الصفقة تمت.. تفاصيل انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ

يخضع المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين اليوم الجمعة للفحص الطبي في نادي بايرن ميونخ الألماني تمهيدا لانتقاله المرتقب إلى الفريق البافاري قادما من توتنهام الإنجليزي، حسبما أفادت شبكة "سكاي" اليوم الجمعة.

وكانت تقارير ذكرت أن كين وافق على الانتقال لبايرن بعقد يمتد لأربع سنوات، وذلك بعد الاتفاق الذي جرى بين توتنهام وبايرن على الصفقة مقابل أكثر من 100 مليون يورو للنادي الإنجليزي.

وأشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن اللاعب يرغب في حسم موقفه النهائي قبل بداية فعاليات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، والذي تنطلق فعالياته مساء اليوم الجمعة.

وحسبما كشفت الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن توتنهام اتفاق مع بايرن ميونخ على بيع كين مقابل 120 مليون يورو، بحساب الإضافات والحوافز.

وأصبح صاحب الـ30 عاما بذلك أغلى صفقة رحيل في تاريخ النادي الإنجليزي، وأغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونخ والدوري الألماني.

يذكر أن كين قد يشارك مع بايرن أيضا في المباراة المقررة غدا السبت أمام لايبزج على لقب كأس السوبر الألماني.

Harry Kane to FC Bayern, here we go! Deal completed between all parties as Kane has given final green light 🚨🔴

Tottenham to receive €100m fixed fee plus add-ons up to €20m package.

Kane will sign a four year deal, he’ll fly to Germany today.

Medical booked. Done deal. pic.twitter.com/iervbXzkwt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023