الأمم المتحدة تنتهي من سحب النفط من الناقلة صافر باليمن.. العالم يتنفس الصعداء

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة اكتمال سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر، متفادية بذلك كارثة بيئية محتملة كانت ستتكلف 20 مليار دولار لمحو آثارها.

البيت الأبيض يرحب

ورحب البيت الأبيض بانتهاء عملية إفراغ "خزان صافر" وتجاوز كارثة بيئية خطيرة.

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة منذ سنوات من أن الناقلة تواجه خطر الانفجار وربما تسرب كمية من النفط تتجاوز بأربعة مرات كارثة (إكسون فالديز) في 1989 قبالة ولاية ألاسكا. وتسببت الحرب في اليمن في تعليق عمليات الصيانة في 2015.

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