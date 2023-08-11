وزير العدل الأمريكي يعيّن مدعيا عاما مستقلا للتحقيق مع نجل بايدن

أعلن وزير العدل الأمريكي، اليوم الجمعة، تعيين مدع عام مستقل للتحقيق مع هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، الذي يتهمه القضاء بالتهرب الضريبي والمعارضة الجمهورية بالقيام بصفقات مشبوهة في الخارج.

وقال الوزير ميريك غارلاند في تصريح مقتضب إن المدعي الاتحادي ديفيد فايس كان حقق سلفاً في "مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب روبرت هانتر بايدن".

خوض بايدن حملته الانتخابية

ويأتي ذلك في وقت يخوض جو بايدن حملته لولاية رئاسية ثانية.

ومن المتوقع أن يقر هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالذنب في جريمتي ضرائب، وأن يعترف بحيازة سلاح بشكل غير قانوني أثناء تعاطي المخدرات، بعد تحقيق استمر خمس سنوات.

وقدّم المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير أوراقا تشير إلى التوصل إلى اتفاق للإقرار بالذنب.

ومن المتوقع أن يوافق على العلاج من تعاطي المخدرات والخضوع للمراقبة.

كما من المرجح أن تبقيه شروط الاتفاقية خارج السجن.

اقرأ أيضًا:

قلق أمريكي حول سلامة رئيس النيجر المحتجز