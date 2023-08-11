وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين تطمئن على صحة الشيخ ماهر المعيقلي بعد زيارة لمنزله

طمأنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين الجميع على صحة فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. ماهر المعيقلي خلال زيارتها لفضيلته في منزله، وهو بتمام الصحة والعافية.

وتعرّض إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، الجمعة، لوعكة صحية لم يستطع على أثرها استكمال إمامته للصلاة.

وكشف مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عن أن رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمّ بعد ذلك المصلين واستكمل صلاة الجمعة.

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