جوارديولا: إصابة نهائي دوري الأبطال عاودت دي بروين

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب الفريق، تعرض في مباراة بيرنلي في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لنفس الإصابة التي كان قد تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد إنتر ميلان.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا سهلًا على بيرنلي بنتيجة 3-0 مساء الجمعة في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن ما عكّر صفو الفوز الذي حققه مانشستر سيتي هو خروج دي بروين مصابًا في الدقيقة 21 من زمن المباراة، ودخل ماتيو كوفاسيتش بدلًا منه.

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وقال جوارديولا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عقب المباراة "تجددت إصابة دي بروين للأسف، إنها نفس المنطقة ونفس ما حدث له في دوري أبطال أوروبا، وسيغيب لبعض الوقت".

وخرج دي بروين مصابًا أيضًا في مباراة إنتر ميلان بنهائي دوري الأبطال يونيو الماضي، وهي المباراة التي توج بعدها الفريق السماوي باللقب القاري لأول مرة في تاريخه.

جوارديولا يتحدث عن لقطته مع هالاند

Pep Guardiola and Erling Haaland have an interesting interaction at half-time! 👀#beINPL #BURMCI pic.twitter.com/lWbMHTVgUh — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 11, 2023

وأثار جوارديولا الجدل في لقطة بين شوطي المباراة عندما صفع إحدى كاميرات النقل التليفزيوني، أثناء محاولة نقل حديث انفعالي بينه وإيرلينج هالاند.

وقال جوارديولا عن سبب حديثه مع مهاجمه "كان يريد أن تأتيه الكرة من الخلف وهذه الكرة لم يكن ينبغي لها أن تكون وراءه، أحيانا يجب عليك أن تنتظر حتى تجد اللحظة المناسبة".

وأضاف "هالاند لم يكن منزعجا، وأنا لم أكن منفعلًا، هذه الأمور تحدث في كرة القدم".

وسجل هالاند هدفين من ثلاثية مانشستر سيتي ضد بيرنلي.