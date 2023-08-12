وزارة روسية تمنع موظفيها من استخدام “آيفون” خوفًا من التجسس

منعت وزارة التنمية الرقمية في روسيا موظفيها من استخدام أجهزة "آيفون" و "آيباد" في الأغراض المتعلقة بالعمل، بحسب ما ذكرته وكالة إنترفاكس للأنباء، الجمعة.

ونقلت الوكالة تصريحات عن ماكسوت شادايف وزير التنمية الرقمية في مؤتمر: "تم فرض حظر على استخدام الأجهزة المحمولة (من إنتاج شركة أبل) - الهواتف الذكية واللوحية- للوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل".

وأضاف شادايف: "يُسمح باستخدام أجهزة آيفون لتلبية الاحتياجات الشخصية".

وأصدرت الوزارة الحظر بعد شهرين من قول جهاز الأمن الداخلي الروسي إن عدة آلاف من أجهزة أبل تعرضت للاختراق نتيجة عملية تجسس من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي نفته الشركة.

اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة تنتهي من سحب النفط من الناقلة صافر باليمن.. العالم يتنفس الصعداء

وامتنعت وكالة الأمن القومي الأميركية، التي قال جهاز الأمن الروسي إنها تعاونت مع أبل، عن التعليق على هذه المزاعم.