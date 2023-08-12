نايف السديري يسلم أوراق اعتماده سفيراً لدى فلسطين وقنصلاً في القدس

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.

وقال السفير السديري: "خالص الشكر وعظيم الامتنان لثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتعييني سفيرا للسعودية غير مقيم لدى دولة فلسطين الشقيقة، وقنصلًا عامًا في مدينة القدس الشريف".

السفير السديري يسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى #دولة_فلسطين وقنصلاً عاماً بمدينة #القدس إلى معالي مستشار الرئيس الفلسطيني 🇸🇦🇵🇸 pic.twitter.com/aF7RiHi7YM — السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) August 12, 2023

وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

عقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

بعد ذلك، أقام السفير نايف السديري، اليوم، حفل غداء تكريماً لمستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.

حضر الغداء الذي أقيم بدار السفارة السفير الفلسطيني لدى الأردن عطالله خيري، والوفد المرافق للمستشار الخالدي.

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