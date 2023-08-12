العراق يرفع الحظر عن تطبيق “تليجرام”

استجابت شركة المالكة لتطبيق "تليجرام"، لشروط الجهات الأمنية في العراق، حتى يتم رفع الحظر عن التطبيق.

وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية، السبت، أنها سترفع الحجب عن تطبيق "تليجرام" اعتباراً من الأحد، وذلك "لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية".

رفع الحظر عن تليجرام في العراق

وقالت الوزارة في بيان على "فيسبوك" إنه سيتم رفع الحظر: "بناء على توجيهات رئيس الوزراء.. وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين، وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة، وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

كانت وزارة الاتصالات العراقية قد أعلنت الأحد الماضي، أن حجب تليجرام في البلاد جاء بناء على "توجيهات الجهات العليا لمحددات" تتعلق بالأمن الوطني.

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