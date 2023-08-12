روسيا تقول إنها أحبطت هجومًا أوكرانيًا على جسر القرم

أحبطت روسيا هجومًا أوكرانيًا استهدف جسر القرم، ومواقع أخرى، مشيرة إلى أنها رصدت عدة صواريخ أوكرانية في الوقت المناسب، وتم اعتراضها عبر أنظمة الدفاع الجوي.

وتوعدت وزارة الخارجية الروسية، أوكرانيا بالرد على ما وصفته بأنه "هجوم إرهابي" على الجسر الواقع في شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو ضمها من أوكرانيا في 2014.

ويتعرض الجسر لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية منذ أن شنّت موسكو غزواً واسع النطاق لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، ويبلغ طول الجسر 19 كيلومتراً، ويربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وازدادت هجمات الطائرات المسيرة على الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا، وفي العمق الروسي، منذ تدمير طائرة مسيرة فوق الكرملين في أوائل مايو الماضي.

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