“معادن” تحقق 351 مليون ريال صافي ربح

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، اليوم الأحد، نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2023م، حيث بلغت الإيرادات 6.97 مليارات ريال، في حين بلغ صافي الربح 351 مليون ريال.

اقرأ أيضًا.. شركة تابعة لـ”stc” وصندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على “Machinestalk”

وأوضحت "معادن" أن القروض طويلة الأجل انخفضت بمعدل 11%، وصافي الدين بـ 9% اعتباراً من شهر ديسمبر 2022م، بما في ذلك السداد المبكر من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (MWSPC) لديون تبلغ 3 مليارات ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت: "حققت شركة معادن مستويات ربعية قياسية في إنتاج الفوسفات، في ضوء سعينا لتعزيز دورنا الريادي في سوق الأسمدة العالمي، ويعكس هذا الإنجاز التزامنا التنموي الثابت تحت مظلة برنامج التحول في معادن ومستهدفاتنا الإستراتيجية لعام 2040، وسنواصل بكل تأكيد سعينا لتطوير أعمالنا ودعم المرحلة القادمة للنمو، مما يؤكد ضرورة تعزيز الجهود لرفع مستوى مرونتنا لتنفيذ المرحلة المقبلة، على أفضل وجه، ونحرز حالياً تقدماً ملحوظاً في توسيع عمليات الشركة وتطبيق نموذج عمل أكثر كفاءة وتعزيز الدور الريادي للشركة الذي سيمكنها من تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي".