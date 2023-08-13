لا تتجاهله.. ألم الكتف مؤشر على الإصابة بتلك الأمراض الخطيرة

حذر العديد من الأطباء من تجاهل الآلام التي نشعر بها في الكتف فقد تدل على وجود حالات صحية خطيرة.

ألم الكتف الذي يتعامل معه البعض على أنه ألم عادي وطبيعي، قد يكون مؤشرًا على وجود التهاب حاد في المرارة والذي يسبب في بعض الأحيان عواقب مؤلمة ومميتة.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن ألم الكتف قد يكون بسبب النوم بوضعية غير مريحة، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون علامة على وجود حالة خطيرة هي التهاب المرارة.

يبدأ التهاب المرارة على شكل ألم حاد مفاجئ في الجانب الأيمن العلوي من البطن قبل أن يبدأ بالصعود تدريجيا نحو الكتف الأيمن.

أعراض التهاب المرارة

ارتفاع في درجة الحرارة

قيء وغثيان

التعرق

فقدان الشهية

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

انتفاخ في البطن