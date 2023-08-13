الإنذار الأحمر.. تحذير من أمطار غزيرة على الطائف

أطلق المركز الوطني للأرصاد في المملكة، الأحد، "الإنذار الأحمر" على منطقة الطائف، بشأن هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد، تستمر حتى المساء.

وحذر عبر تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) من أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وهبوب رياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق السعودية.

وأوضح أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح سطحية، تشمل المناطق المفتوحة ‏والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍي مدى الرؤية الأفقية.

وعن طقس الأحد، توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، تبوك والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس حار على أجزاء من شرق ووسط المملكة, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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