البرهان: السودان يتعرض لمؤامرة كبرى تستهدف الهوية ومصير الشعب

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن البلاد تشهد جرائم لم نشهد لها مثيلاً، مضيفًا أن قوات الدعم السريع أثبتت تعطشها للسلطة ومدَّت يد الغدر والخيانة.

وتابع البرهان في كلمة له اليوم الاثنين، أن السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث، مضيفًا أن المؤامرة تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير الشعب السوداني.

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وقال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الشعب السوداني يواجه بصبر وإيمان أبشع فصول الإرهاب على أيدي حميدتي وأعوانه، واتهمهم بأنهم يزيفون الحقائق، مشيرًا إلى أن قوات حميدتي تريد الهيمنة على مقدرات السودان تحت شعار الحكم المدني.

القوات المسلحة تقف مع الشعب

وتعهد البرهان بالاحتفال بالنصر على التمرد قريبًا، مشددًا على أن القوات المسلحة السودانية ستظل تقف مع خيارات الشعب.

وقال إن القوات المسلحة ستقف مع الشعب وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة، واستطرد قائلاً: "نريد جيشًا واحدًا خاليًا من أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني مستقبلًا".

وكشف عن أنه يتم العمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات.

السودان يئن

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف شهر أبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل نحو 3900 شخص على الأقل، ودفعت أكثر من 4 ملايين آخرين إلى النزوح عن منازلهم، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

ويعاني أكثر من 20,3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42% من سكان البلاد، من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.