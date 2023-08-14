الاتصالات تطرح تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الجوية

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، طرح إجراءات تنظيم استخدام الطيف الترددي للخدمات الجوية للاستطلاع.

اقرأ أيضًا.. “إدارة الدين” تكمل ترتيب رابع عملية شراء مبكر في السوق المحلية بـ35.7 مليار ريال

وذكرت الهيئة في حسابها عبر "X" أن الوثيقة تتضمن أنواع تراخيص الخدمات الراديوية الجوية، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامها، وما شملته من شروط وأحكام فنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية الجوية، والمواصفات الفنية المحدثة لمختلف الخدمات الراديوية الجوية.

كما أكدت الهيئة أن هذه الوثيقة تأتي انطلاقًا من دورها في تنظيم الخدمات الراديوية الجوية ورفع مستوى كفاءة استخدام النطاقات في المملكة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات لكافة الخدمات الراديوية الجوية في المملكة.

ودعت الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين داخل وخارج المملكة من مختلف القطاعات، إلى تقديم المرئيات والملاحظات والاقتراحات على ما ورد في الوثيقة، مدعومة بالتفاصيل المطلوبة والمبررات والدراسات التحليلية والدراسات المقارنة المعيارية عبر الرابط المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 10 سبتمبر المقبل.