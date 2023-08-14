31 مليار ريال صادرات المملكة لأمريكا بالنصف الأول من 2023

تراجع إجمالي صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 31.6% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.295 مليار دولار أو ما يعادل 31.1 مليار ريال، مقارنة مع 12.132 مليار دولار، أو ما يعادل 45.5 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، سجل الفائض التجاري بين البلدين 2.071 مليار دولار لصالح السعودية خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، مقابل 7.252 مليار دولار في الفترة نفسها المماثلة من عام 2022.

وبلغت قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة خلال الفترة نحو 6.223 مليار دولار، مقارنة مع 4.880 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغت صادرات المملكة النفطية وغير النفطية إلى أمريكا نحو 1.367 مليار دولار، أو 5.12 مليار ريال في شهر يونيو 2023، مقارنةً مع قيمة صادرات قدرها 2.989 مليار دولار، أو 11.2 مليار ريال خلال شهر يونيو بالعام الماضي.

وأوضحت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من المملكة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.521 مليار دولار، بينما بلغت خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 258.113 مليون دولار.

يشار إلى أن إجمالي صادرات السعودية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 69.365 مليون برميل في النصف الأول من العام 2023، بقيمة بلغت 5.69 مليار دولار.