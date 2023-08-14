فلسطين ترحب بتعيين المملكة سفيراً لها وقنصلًا في القدس

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، بقرار خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، تعيين سفير فوق العادة غير مقيم لدى السلطة الفلسطينية وقنصلاً عاماً للمملكة في مدينة القدس.

وعينت المملكة العربية السعودية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نايف بن بندر السديري، سفيراً فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً في مدينة القدس.

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وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، قال اشتية، إن الخطوة السعودية تحمل معاني ودلالات سياسية مهمة في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن قنصلية المملكة كانت افتتحت في القدس في عام 1947.

وحظي قرار تعيين المملكة سفيراً لها في فلسطين، بردود أفعال إيجابية واسعة، في أوساط الفلسطينيين، واصفين تلك الخطوة بالتاريخية التي تؤكد دعم المملكة على الدوام للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

تسليم أوراق اعتماده

وأول أمس السبت، سلَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى معالي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.

وتمت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد، في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عطا الله خيري.