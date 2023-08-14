“التجارة” توقع غرامات مالية على 4 وكالات وموزعين للأجهزة الكهربائية والإلكترونية

أوقعت وزارة التجارة، غرامات مالية على 4 وكالات وموزعين للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولم تلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.

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وتمثلت المخالفات في عدم الالتزام بالصيانة، وعدم وجود وثيقة تبين حالة هيكل السلعة، وعدم الالتزام بضمان جودة الصنع، وعدم توفير سلعة بديلة أو تقديم تعويض مالي، وعدم توفر قطع غيار، وشملت وكالات وموزعي أجهزة كهربائية وإلكترونية، صناعة أمريكية ويابانية وكورية وصينية.

وينص نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على قيام الوكيل بصفة دائمة بتوفير قطع الغيار التي يطلبها المستهلك، وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها، أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق، وعلى الوكيل تسليم المستهلك عند إحضار سلعته وثيقة تبين حالة هيكلها، والمحافظة على السلعة أثناء إجراء الصيانة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة لذلك، ويتحمل الوكيل المسؤولية في حال تعديه أو تفريطه.