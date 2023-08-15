توجيه اتهامات لترامب بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 في ولاية جورجيا

وجهت هيئة محلفين في أتلانتا في ولاية جورجيا إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهمة محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا، عبر الضغط على مسؤولين عن الاقتراع.

وتضمنت وثيقة صدرت عن هيئة محلفين كبرى في مقاطعة فولتون 41 تهمة، وجهت إلى ترامب تهم مع 18 شخص آخرين تشمل الابتزاز والتآمر للاحتيال على الدولة والتزوير والتأثير على الشهود.

وتشمل قائمة المتهمين الذين وجهت إليهم لوائح اتهام في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، محامي ترامب السابق رودي جولياني ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز ومحامي البيت الأبيض السابق جون إيستمان والمسؤول السابق بوزارة العدل جيفري كلارك.

رابع لائحة اتهام بحق ترامب

وهذه رابع لائحة اتهام ترفع ضد ترامب الساعي إلى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024، ما قد يؤدي إلى أول محاكمة تلفزيونية لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي.

وتهدد هذه المحاكمة حرية الرئيس الأمريكي السابق، وهو المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.