أمير نجران يتسلّم التقرير السنوي لجهود وأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة

تسلم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي للإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة للعام المنصرم.

واستقبل الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه بإمارة نجران اليوم الثلاثاء، المدير العام للإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة سالم بن سعيد آل شفلوت.

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واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على سير العمل في إدارة المنطقة، والإدارات التابعة لها، وما تضمنه التقرير السنوي من إحصائيات وآلية عمل إدارة الأحوال، وبرامجها الاجتماعية لكبار السن وذوي الإعاقة، والوحدة المتنقلة التي شملت مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأشاد بما شاهده واطلع عليه من جهود وأعمال مقدمة من الإدارة العامة للأحوال المدنية والإدارات التابعة، وما يقومون به لخدمة المواطنين والمواطنات، مؤكدًا أهمية تقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة.