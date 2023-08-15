انهيار منصة ألعاب مائية بمدينة ترفيهية في ألمانيا

انهارت اليوم الثلاثاء، منصة ألعاب مائية في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا، إثر تفكك أحد المسابح وسقوط برج من أبراج الغوص الملحقة به.

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وبحسب تقارير صحافية، أدى الحادث إلى تعرض 5 أشخاص من المؤدين للعروض بالإضافة إلى 2 من الزوار لإصابات طفيفة دون خسائر في الأرواح.

كان عدد من مؤدي الألعاب البهلوانية يؤدون عرضًا في المدينة الترفيهية عندما انهار البرج الجديدي بشكل مفاجيء، مما دفعهم إلى الطيران بينما تعالت صرخات رواد المدينة الترفيهية من هول المشهد.

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