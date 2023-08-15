قطيع أفيال يقتل شخصين بعد هروبه من حديقة وطنية في أوغندا

ووفقا للمتحدث باسم هيئة الحياة البرية في أوغندا، فقد تسبب قطيع أفيال في مقتل شخصين، بعد هروبه من إحدى الحدائق الوطنية غربي أوغندا.

وحسب المتحدث باسم هيئة الحياة البرية، فإنّ الأفيال هربت من حديقة الملكة إليزابيث الوطنية أمس الإثنين، وشقت طريقها إلى قرية كاسندالا القريبة، وعندما وصلت الأفيال إلى القرية، قتلت رجلا في حديقته وآخر كان في طريقه للذهاب للصيد.

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وتحاول هيئة الحياة البرية الأوغندية الآن إعادة الأفيال مجددا للمرعى في محمية الحياة البرية.

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وتعد حديقة الملكة إليزابيث الوطنية، واحدة من أكبر المناطق المحمية في دولة أوغندا الواقعة في شرق إفريقيا، والتي تعتبر إحدى المقاصد السياحية الأكثر شعبية في البلاد وذلك بسبب تنوعها البيولوجي.

وتقع الحديقة على حدود حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.