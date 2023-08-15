الصين توقف نشر إعلان معدلات البطالة

أعلنت الصين، اليوم وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.

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وتضاف المؤشرات الجديدة إلى سلسلة من الأرقام الاحصائية في الأشهر الماضية، أظهرت معاناة اقتصاد الصين للتعافي من حقبة الجائحة، إذ سجلت البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا نسبة قياسية بلغت 21.3% في يونيو.

يأتي هذا بينما ارتفعت نسبة البطالة الإجمالية من 5.2% في يونيو إلى 5.3% في يوليو بحسب المكتب الوطني للاحصاءات.