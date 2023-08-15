اغتيال مسؤول أمني في مدينة تعز اليمنية على يد مجهولين

اغتيل مسؤول أمني في مدينة تعز اليمنية على يد مسلحين مجهولين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن مصدر أمني في تعز، "إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الملازم عدنان المحيا، ضابط في الأمن السياسي، أثناء تواجده في حي الجمهوري، شرقي المدينة، ما أسفر عن مقتله على الفور".

وأوضح المصدر، أن المسلحين كانوا على متن دراجة نارية، ولاذوا بالفرار عقب تنفيذ العملية، مؤكداً أنه "تم التوصل إلى هويتهم وتجري عملية ملاحقتهم".

وكان "المحيا" أحد الضباط المسؤولين عن التحقيق في جريمة اغتيال الموظف الأممي الأردني، مؤيد حميدي، الشهر الماضي.وبحسب المصدر الأمني، "تلقى المحيا تهديدات بالتصفية الجسدية قبل أيام من قبل مجهولين، على خلفية ارتباطه بالتحقيق بقضية مقتل الموظف الأممي".

وحتى اللحظة لم تتبن أي جهة مسؤولية تنفيذ عملية الاغتيال، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من قبل السلطات.