الصحة العالمية تدعو لتوفير موارد إضافية للاستجابة للأزمة في السودان

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إلى ضرورة توفير موارد إضافية للاستجابة بالسودان، بسبب الأوضاع التي يشهدها البلاد منذ اندلاع حربًا طاحنةً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

وأدت الاضطرابات في القطاع الصحي إلى حرمان عشرات الآلاف من الأشخاص من الحصول على العلاج، فضلاً عن إغلاق العديد من مراكز غسيل الكلى بسبب نقص الإمدادات الصحية مما يعرض الآلاف للخطر.

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وذكر تقرير سابق، للأمم المتحدة أنه سجل حالات إصابة بالملاريا وحمى الضنك والإسهال المائي الحاد التي كانت تحت السيطرة قبل النزاع.

استهداف المنشآت الصحية

وكشفت متحدثة منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس أن المنظمة تحققت من 53 هجوماً على منشآت الرعاية الصحية، التي أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 38 آخرين.

وأعربت عن قلق المنظمة بسبب الأوضاع الصحية في إقليم دارفور، حيث أدى الصراع إلى فرار أكثر من 350 ألف شخص إلى تشاد وأصيب العديد منهم بجروح، ويتعذر الوصول إلى المستشفيات ويحول انعدام الأمن دون وصول المساعدات.

انتشار الجثث تهدد بتفشي الأوبئة

ومن الصعب السيطرة على تفشي الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة في سياق انعدام الأمن ونزوح السكان وإغلاق المختبرات.

وتهدد الجثث التي تكدست في الشوارع بانتشار الأوبئة في البلاد، وتحذر منظمات دولية ومحلية من مخاطر تكدس الجثث في الشوارع، حيث تعد تهديدًا على السكان وسببًا رئيسيًا في انتشار الأوبئة والأمراض.

وحذر مدير صحة وتغذية الأطفال في منظمة أنقذوا الأطفال بشير كمال الدين حميد، من أن الجثث المتحللة قد تؤدي إلى تفشي الأوبئة بشكل كبير وخطير، خاصة مع مواسم الكوليرا في البلاد.

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