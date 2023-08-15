جوارديولا: دي بروين قد يغيب 4 أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ

قال بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن الدولي البلجيكي كيفن دي بروين قد يغيب 4 أشهر، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، تعرض لها في المباراة الافتتاحية للموسم بالبريمييرليج.

وغادر دي بروين أرضية الملعب في الدقيقة 36 من فوز سيتي 3-صفر على بيرنلي، خلال المبارة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي.

يّذكر أن دي بروين كان قد قد خرج مصاباً من نهائي دوري الأبطال في يونيو الماضي، وقال غوارديولا وقتها إن إصابته في عضلات الفخذ الخلفية تجددت.

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وذكر جوارديولا أن "الإصابة خطيرة، قد نضطر لقرار الجراحة لكنه سيغيب على كل حال لعدة أشهر"، مضيفاً: "سيتم اتخاذ قرار الجراحة في الأيام القليلة المقبلة. سيغيب لفترة من ثلاثة إلى أربعة أشهر".

في سياق آخر، كان جوارديولا قد أعلن تشكيلة من 22 لاعباً لكأس السوبر الأوروبية، المقرر أقامتها الأربعاء في أثينا، بين سيتي بطل دوري الأبطال وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي.