على هامش اجتماع بشأن سوريا.. وزير الخارجية يلتقي عدداً من وزراء الخارجية العرب في القاهرة

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، عدداً من وزراء الخارجية العرب، في القاهرة اليوم، على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا.

وحسب إفادات نشرها الحساب الرسمي لوزارة الخارجية، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقاً، فقد التقى وزير الخارجية بنظيره المصري سامح شكري، في قصر التحرير بالقاهرة، وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان أوجه تعزيز العمل الثنائي في كافة المجالات.

#القاهرة | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، في قصر التحرير بالقاهرة، وذلك على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا pic.twitter.com/bi0xd9kgmf — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 15, 2023

وأوضحت الخارجية أن الجانبين قد تطرقا إلى العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين، وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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كما بحث "بن فرحان" مع نظيره السوري فيصل المقداد مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

#القاهرة | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، في قصر التحرير بالقاهرة، وذلك على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا pic.twitter.com/PvluBuKE3a — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 15, 2023

في سياق متصل، التقى وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن الدكتور أيمن الصفدي، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة مجالات التعاون المشترك.

كما تطرق الجانبان إلى العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، حسب ما أفادت "الخارجية".