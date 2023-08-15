إطلاق سراح قائد فصيل ليبي أدى احتجازه إلى اندلاع اشتباكات في طرابلس

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر تنتمي للواء 444، أنه تم الإفراج عن محمود حمزة قائد اللواء الذي أدى اعتقاله أمس الإثنين، والذي تسبب اعتقاله في اندلاع قتال عنيف في العاصمة طرابلس.

وقالت رويترز نقلا عن شهود عيان في طرابلس، إن دوي القتال لم يهدأ في مناطق وسط طرابلس بعد الإفراج عن حمزة مباشرة، ولم يتضح بعد عدد قتلى الاشتباكات لكن وحدة طبية مرتبطة بوزارة الدفاع، قالت إنها نقلت ثلاث جثث من أحياء الفرناج وعين زارة وطريق الشوك.

وألقت قوة الردع الخاصة، التي تسيطر على مطار معيتيقة بالعاصمة،أمس الاثنين القبض على قائد اللواء 444 محمود حمزة أثناء محاولته السفر، وفي الساعات التالية، احتشد الفصيلان حول العاصمة واندلع القتال في المساء.

وقوة الردع الخاصة هي أحد الفصائل المسلحة الرئيسية في طرابلس منذ سنوات، وتسيطر على منطقة معيتيقة والمنطقة الساحلية المحيطة بها بما في ذلك جزء من الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى الشرق، بينما يسيطر اللواء 444 على قطاعات كبيرة من العاصمة ومناطق إلى الجنوب من طرابلس.