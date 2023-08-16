عملاق أوروبي وحيد يسبقه.. الهلال ثاني أكثر الأندية إنفاقًا في العالم

يتفوق الهلال على عمالقة أوروبا في قائمة أكثر الأندية إنفاقًا في العالم خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 حتى الآن، بينما يسبقه نادٍ أوروبي وحيد.

وأنفق الهلال حتى الآن 268 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في انتقالات لاعبي كرة القدم.

ويأتي الهلال في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية إنفاقًا، بعد تشيلسي، الذي أنفق حتى الآن 323 مليون يورو.

وأبرم الهلال عددًا من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الجارية، كان آخرها ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من باريس سان جيرمان.

وقبل نيمار، تعاقد الهلال مع الرباعي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، وروبن نيفيز من وولفرهامبتون، وسيرجي سافيتش من لاتسيو، ومالكوم من زينيت الروسي.

وحسب آخر التقارير الصحفية، فإن الهلال توصل لاتفاق مع إشبيلية وفولهام لضم ياسين بونو وألكسندر متروفيتش على الترتيب.

كما يستهدف الهلال إنهاء موسم انتقالاته بالتعاقد مع الفرنسي لوكاس ديني من أستون فيلا.

قيمة صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي

وأنفق الهلال 268 مليون يورو لضم 5 لاعبين، على النحو التالي:

نيمار دا سيلفا.. 90 مليون يورو.

مالكوم.. 68 مليون يورو.

روبن نيفيز.. 55 مليون يورو.

سيرجي سافيتش.. 40 مليون يورو.

كاليدو كوليبالي.. 23 مليون يورو.

قائمة أكثر الأندية إنفاقًا في الميركاتو الصيفي

1- تشيلسي.. 323 مليون يورو.

2- الهلال.. 268 مليون يورو.

3- أرسنال.. 234.9 مليون يورو.

4- باريس سان جيرمان.. 209.5 مليون يورو.

5- توتنهام هوتسبير.. 193.6 مليون يورو.

6- مانشستر يونايتد.. 191.7 مليون يورو.

7- نيوكاسل يونايتد.. 153.2 مليون يورو.

8- لايبزيج.. 151.5 مليون يورو.

9- بايرن ميونيخ.. 150 مليون يورو.

10- ريال مدريد.. 129.5 مليون يورو.

وبعيدًا عن قائمة أكثر 10 أندية إنفاقًا في العالم، يأتي الأهلي في المركز الـ11 بـ123.2 مليون يورو، والنصر في المركز الـ19 بـ77.6 مليون يورو، والاتحاد في المركز الـ20 بـ75.8 مليون يورو.