الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس

أعربت جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس أمس الثلاثاء، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى من المدنيين الليبيين.

وفي بيان الجامعة العربية، أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن خالص العزاء لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية تدعو للوقف الفورى لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبى الذى كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية.

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وحث المصدر جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن.

وأوضح أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

واندلعت اشتباكات عنيفة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، أسفرت عن سقوط ما لا يقلّ عن 27 قتيلاً وأكثر من 100 جريح.