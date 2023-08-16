أوكرانيا تعلن مغادرة أول سفينة شحن عبر ممرها الملاحي الجديد في البحر الأسود

أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء عن مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر ملاحي جديد من ميناء أوديسا في البحر الأسود.

وذكر وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، أن السفينة التي انطلقت اليوم تحمل أكثر من 30 ألف طن من البضائع وتحمل اسم "جوزيف شولت".

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وأشار الوزير الأوكراني، إلى أن السفينة موجودة في ميناء أوديسا منذ 23 فبراير من العام الماضي، وتتجه حاليًا نحو مضيق البوسفور، مشيرًا إلى أنها السفينة الأولى التي تغادر ميناء أوديسا منذ 16 يوليو.

هجمات بمسيرات روسية على أوديسا

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت أوكرانيا، أن هجمات بطائرات مسيرة روسية ألحقت أضرارًا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد.

وقالت إن مستودعات ومخازن الحبوب تضررت جراء موجتين من الهجمات بالطائرات المسيرة في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت منذ أوقفت موسكو العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.