هاواي تواصل البحث عن جثامين ضحايا الحرائق في جزيرة ماوى

تواصل السلطات في ولاية هاواي الأمريكية، البحث عن جثامين الضحايا جراء الحرائق التي اندلعت مؤخرًا في جزيرة ماوى، والتي تعد الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة.

وبحسب أحدث حصيلة للسلطات، ارتفع عدد القتلى جراء الحرائق التي اندلعت في جزيرة ماوى (إحدى جزر هاواى)، إلى 106 أشخاص، تم تحديد هوية خمسة منهم فقط بسبب صعوبة التعرف على الجثث.

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وتخشى السلطات من ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير، فيما دعي أقارب المفقودين إلى الخضوع لاختبار الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الجثث.

ودمرت حرائق الغابات التي اجتاحت جزيرة ماوي الأسبوع الماضي مدينة لاهاينا التاريخية، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية حتى الآن.

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