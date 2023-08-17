وزير الخارجية الإيراني يعلن عن زيارة رئيسي للرياض والخارجية ترحب باستقباله

أعلن وزير خارجية إيران أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور المملكة قريبًا.

بدوره، رحب الأمير فيصل بن فرحان، باستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في السعودية.

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وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

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وفي يونيو الماضي، خلال زيارة الأمير فيصل بن فرحان، إلى طهران صرح بأنه سينقل دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة السعودية.

وزير الخارجية الإيراني يزور المملكة

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الخارجية في الرياض، للقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وبحث الجانبان عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد زيارة "عبداللهيان" إلى المملكة الأولى من نوعها بعد اتفاق البلدين في بكين، وسيباشر السفير الإيراني مهامه في الرياض كنتيجة لهذه الزيارة.