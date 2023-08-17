أخبار دوليّة

حرائق جزر الكناري الإٍسبانية تخرج عن السيطرة وإجلاء الآلاف

17 أغسطس 2023 · < 1 minutes

خرجت حرائق الغابات التي اندلعت منذ أيام عن السيطرة في جزر الكناري الإسبانية، وفقًا ل فيرناندو كلابيخو رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية.

وقال مسؤول خدمات الطوارئ في الجزيرة الإسبانية، إنه تم إجلاء الآلاف بعدما اندلعت النيران في حديقة وطنية جبلية أمس الأربعاء على مساحة 300 هكتار، وانتشرت بشكل كبير وبسرعة، وغطت سحب الدخان والرماد معظم أنحاء الجزيرة المشهورة.

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وأجلت السلطات سكان 5 قرى وقطع الوصول إلى الغابة المحيطة ببركان جبل تيد.

وقالت الحكومة المحلية في الجزيرة الإٍسبانية، إن الحريق اتسعت رقعته وأتى على منطقة مساحتها على 2600 هكتار وأضر بست بلديات.

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