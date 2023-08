حرائق جزر الكناري الإٍسبانية تخرج عن السيطرة وإجلاء الآلاف

خرجت حرائق الغابات التي اندلعت منذ أيام عن السيطرة في جزر الكناري الإسبانية، وفقًا ل فيرناندو كلابيخو رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية.

وقال مسؤول خدمات الطوارئ في الجزيرة الإسبانية، إنه تم إجلاء الآلاف بعدما اندلعت النيران في حديقة وطنية جبلية أمس الأربعاء على مساحة 300 هكتار، وانتشرت بشكل كبير وبسرعة، وغطت سحب الدخان والرماد معظم أنحاء الجزيرة المشهورة.

اقرأ أيضًا: أكبر مطارات ألمانيا تغمره المياه بعد فيضانات هائلة

وأجلت السلطات سكان 5 قرى وقطع الوصول إلى الغابة المحيطة ببركان جبل تيد.

A wildfire broke out on the popular Spanish tourist island of Tenerife this week, burning across more than 4,000 acres in its first 24 hours alone, according to Reuters.

Firefighters were still working to contain the blaze Thursday, Canary Islands President Fernando Clavijo… pic.twitter.com/6QlvvAtIkz

— The Washington Post (@washingtonpost) August 17, 2023