تقارير: الاتحاد يدرس الاستغناء عن أحمد حجازي “بالتراضي”

كشفت تقارير إعلامية عن اتجاه إدارة نادي الاتحاد، إلى الاستغناء عن خدمات الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطالب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق، الإدارة بالتعاقد مع مدافع أجنبي، ورحيل حجازي في فترة الانتقالات الصيفية، نتيجة الإصابة، حسبما نقلت صحيفة "سبورت".

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وتواجد حجازي في مقر الاتحاد، خلال الساعات الماضية، من أجل متابعة تدريبات الفريق المسائية، علماً بأنه يغيب عن الملاعب لفترة تبلغ نحو 6 شهور، بعد إجرائه عملية جراحية لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الاتحاد بدأت في عقد جلسات مع حجازي من أجل المناقشة حول فسخ العقد بالتراضي، مع التحرك لضم مدافع أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع الدولي المصري في يوليو 2021، قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي، علماً بأن اللاعب المصري يرتبط بعقد مع العميد حتى يونيو 2026.

وشارك حجازي في 82 مباراة مع الاتحاد في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.