مدربة إنجلترا للسيدات قد تتولى مسؤولية الرجال.. سابقة تاريخية

في سابقة كروية، يرى مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه من الممكن أن تتولى الهولندية سارينا ويجمان مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، تدريب منتخب الرجال الأول.

وحصدت ويجمان (53 عاما) كأس أمم أوروبا للسيدات 2017، ثم فازت باللقب القاري مع منتخب إنجلترا العام الماضي.

من هي الهولندية سارينا ويجمان؟

كما صعدت ويجمان بمنتخب إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، لتصبح أول مدربة تحقق الإنجاز ذاته مع منتخبين مختلفين في تاريخ اللعبة، حيث قادت المنتخب الهولندي للمحطة ذاتها من المونديال قبل 4 أعوام.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "لماذا يجب أن يكون رجلاً؟ أعتقد أن إجابتنا دائمًا هي أفضل شخص للمهمة ، نعتقد أن سارينا تقوم بعمل رائع ونأمل أن تستمر في القيام بذلك لفترة طويلة".

وأوضح "هل أعتقد أن سارينا يمكنها القيام بأي عمل في كرة القدم؟ نعم ، إذا قررت في وقت ما في المستقبل أنها تريد الانتقال إلى منافسات الرجال ، فسيكون ذلك مناقشة ممتعة حقًا ولكن هذا الأمر يرجع لها ، أليس كذلك؟".

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