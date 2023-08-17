كريستال بالاس يفسد مخطط تشيلسي ويمدد عقد مايكل أوليس

أعلن نادي كريستال بالاس، اليوم الخميس، تمديد عقد الفرنسي مايكل أوليس لمدة 4 أعوام، ليفسد مخطط تشيلسي في ضمه.

كان تشيلسي على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جناح منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاما، والتي تبلغ 35 مليون جنيه إسترليني (44 مليون و500 آلف دولار) لكن اللاعب قرر تمديد عقده مع فريقه كريستال بالاس، حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

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وكتب ستيف باريش رئيس مجلس إدارة كريستال بالاس عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس "بالطبع سعيد بالإعلان عن قرار مايكل أوليس برهن مستقبله لكريستال بالاس ظهر اليوم وتوقيع عقدا يمتد لأربعة أعوام مع النادي".

ويغيب أوليس حاليا بسبب الإصابة في أوتار الركبة ومن المستبعد مشاركته قبل الشهر المقبل، علما بأنه يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم أو كجناح.