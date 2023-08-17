توماس توخيل: هاري كين سيصنع “المستحيل” مع بايرن ميونخ

لا يساور توماس توخيل، المدير الفني لنادي لبايرن ميونيخ، أدنى شك في أن هاري كين سيلهم زملائه قبل المباراة الافتتاحية للدوري الألماني يوم الجمعة في فيردر بريمن.

وفشل ظهور كين لأول مرة على مقاعد البدلاء يوم السبت الماضي في التخطيط، وسيطول انتظاره للحصول على الكأس الأولى بعد أن تلقى فريقه هزيمه بثلاثية على يد فيردر بريمن.

هاري كين سيبدأ مباراة الجمعة

وأكد توخيل الذي انتقد فريقه بعد المباراة، أن كين الذي وقع في نهاية الأسبوع الماضي من توتنهام مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، سيبدأ المباراة يوم الجمعة.

وقال توخيل اليوم الخميس "تأثير كين لن يتضاءل من خلال الهزيمة، لقد ترك بصمته على العديد من المستويات، مدى قوته في التدريبات ، كيفية أدائه في اليوم التالي للخسارة، هو أول من يأتي إلى ملعب التدريب، شخص يقود الطريق".

وأوضح "إنه يزيد فرصنا بشكل هائل في الفوز غدا، رغم أننا لن نفز في كل مباراة، أنا مقتنع به بنسبة 100%، العمل معه كل يوم يؤكد لي ذلك".

وأشار "لكنه تغيير بالنسبة له، القدوم إلى بلد جديد بثقافة جديدة، يستغرق الأمر وقتا، لكنه يتأقلم سريعا على البيئة الجديدة المحيطة به، سيكون نقطة فاصلة كمهاجم صريح، لكنه يعطي أيضا الكثير من الخيارات في خط الهجوم".

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