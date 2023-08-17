“الدفاع المدني” يعلن إخماد حريق مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين في الرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق في مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين، وما زالت أعمال التبريد مستمرة.

#الدفاع_المدني بالرياض يخمد حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين، وما زالت أعمال التبريد مستمرة. pic.twitter.com/osXi8UbjI8 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 17, 2023

ونشرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورا من عمليات إخماد النيران.

كانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت صباح اليوم عن مباشرتها حريق مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين بالرياض.

وأضافت المديرية في تغريدة لها عبر منصة "إكس" أن عمليات الإخماد ما زالت مستمرة.

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