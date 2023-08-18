متحور جديد من كورونا “تحت المراقبة”.. ظهر في 3 دول

تراقب منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية سلالة جديدة من كورونا رغم أن التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد.

وصنّفت الصحة العالمية السلالة الجديدة ضمن فئة "المتحوّرات القيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان.

وحتى الآن، اكتشفت هذه المتحوّرة الجديدة في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

أمريكا تراقب السلاسة من كثب

من جهتها، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة "إكس" إلى أنها تراقب المتحوّرة من كثب.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "التأثير المحتمل لطفرات المتحوّرة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة".

حتى 13 أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونا فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6,9 مليون في كل أنحاء العالم.

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